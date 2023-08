Luc Hallé se confie sur la mise en vente du Marché Desbiens et fils de Cacouna

Le propriétaire du Marché Desbiens et fils de Cacouna, Luc Hallé, a annoncé la mise en vente de son commerce via les réseaux sociaux, ce 22 aout. Les témoignages se sont vite accumulés sous la publication partagée plus d’un millier de fois.

«Les gens y tiennent. Les commentaires que je vois [sur Facebook], que j’entends et que j’ai personnellement depuis que j’ai mis à vendre, c’est énorme et positif aussi», souligne-t-il. Des citoyens sont déçus et souhaitent ardemment que l’entreprise alimentaire reste ouverte, mais remercient l’homme de 45 ans qui y a dévoué un peu plus de trois décennies de travail.

Au départ, il pensait seulement à fermer le commerce sans tenter de vendre pour ne pas vivre la même mésaventure que son père. Au début des années 2000, ce dernier a eu énormément de difficulté à trouver un acheteur. «Ce n’est pas une bonne ambiance [à vivre]», assure Luc Hallé. C’est après sept ou huit ans de présence sur le marché immobilier qu’il a décidé de racheter le commerce à son père, en 2009.

Cependant, le propriétaire a réalisé l’importance de l’épicerie au cœur du village de Cacouna. Il permet aux citoyens d’acheter des aliments pour se nourrir à proximité, un aspect important, d’après M. Hallé, en contexte inflationniste. Ainsi, il se donne environ un an pour vendre, soit jusqu’au 15 juillet 2024 précisément.

«Ça ferme plus que ça ouvre dans les villages», se désole-t-il. Il souhaite que son épicerie reste dans la communauté. Ses fidèles employés au poste depuis de longues années, font toute la valeur de son marché, avance le propriétaire. Ils pourraient ainsi garder leurs emplois, advenant l’achat par un entrepreneur local.

L’établissement est vendu pour une somme de 487 000 $, sujet à de légers changements dépendamment de l’inventaire. Un grand logement 5 et demi est situé au-dessus de l’épicerie. Annuellement, le chiffre d’affaires de l’entreprise se chiffre à plus de 2 M$.

Luc Hallé sent qu’il a fait le tour de ce côté de sa vie. Il désire maintenant oeuvrer dans le domaine social, ce pour quoi il a étudié. «Je suis rendu à retourner travailler et aider les autres», soutient-il. Il concentrera aussi ses énergies à sa santé.