Québec solidaire veut connaître la recette du développement éolien dans la région

Après 11 ans d'existence et plus de 1,5 M$ de retombées dans la collectivité, le Défi Everest affronte son plus important défi. À la croisée des chemins, confronté à un manque cruel de ressources, le conseil d'administration s'est résolu à annuler l'évènement qui devait avoir lieu les 16 et 17 septembre prochains dans la côte St-Pierre de ...