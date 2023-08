Alloprof, une mine d'or pour le corps enseignant et les nouveaux arrivants

En vue de la rentrée scolaire, l’équipe d’Alloprof propose une section conçue uniquement pour les enseignants du primaire et du secondaire afin de mieux les outiller dans leur quotidien, notamment dans la planification des cours. L’organisme propose également un petit guide destiné aux nouveaux arrivants pour bien expliquer le système éducatif québécois et démystifier certains éléments pour favoriser le parcours scolaire de leurs enfants.

L’organisme propose maintenant une section de son site destinée spécifiquement aux enseignants du primaire et du secondaire remplie de trucs pertinents pour faciliter la préparation de cours, surtout en début d’année : Alloprof Enseignants.

«En 26 ans, Alloprof a développé beaucoup de ressources. On voulait aider les profs à trouver rapidement celles qui répondent le mieux aux besoins de leurs élèves selon leurs difficultés, le niveau et la matière, et leur donner plein de bonnes idées pour optimiser leur utilisation en classe et à la maison. Ça peut être particulièrement intéressant pour les profs en début de carrière qui cherchent à enrichir leur boite à outils», explique Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves et porte-parole d’Alloprof. Il est proposé, par exemple, des ressources gratuites pour soutenir les élèves et leurs parents, des outils imprimables et des activités clés en main.

Il est également possible de commander gratuitement du matériel promotionnel, comme des affiches pour décorer les classes ou encore des signets pour encourager la lecture et fournir un rappel aux élèves des outils qui peuvent leur venir en aide.

PRÉPARER LES PARENTS À LA RENTRÉE

«Il n’y a pas de cours pour devenir parent d‘un enfant qui va à l’école! Même quand on est né ici, il peut être difficile de bien comprendre le système éducatif québécois et le parcours scolaire. Ça peut être encore plus compliqué pour de nouveaux arrivants qui doivent tout apprendre sur leur nouveau milieu de vie», rappelle M. Bonaldo.

Pour répondre à ce besoin, Alloprof a créé cette année un petit guide pour les nouveaux arrivants qui permet, entre autres, de démystifier les termes scolaires, de comprendre ce qu’il faut savoir pour l’inscription à la maternelle, de démystifier le bulletin et de savoir comment accompagner son enfant s’il étudie dans une langue différente de la sienne.

Grâce à l’appui de la Fondation Desjardins, Alloprof Parents propose aussi un dossier complet sur la rentrée scolaire qui permet d’apprivoiser le stress souvent associé à ce moment de l’année, de faciliter les transitions, de bien s’organiser et d’établir une routine des devoirs efficaces. Enfin, parce que l’entrée à la grande école commence dès la maternelle, l’équipe a travaillé sur un dossier afin d’aider les parents à préparer leurs minis : Prêt pour la maternelle!

Dès le 5 septembre, les services réguliers d’Alloprof seront de retour. Les professeurs reprendront du service en répondant aux questions scolaires des élèves par texto, par clavardage ou par téléphone. Le site web est accessible en tout temps avec plus de 25 000 contenus et une zone d’entraide ouverte 7 jours sur 7 à l’année.