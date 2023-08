Coup d’envoi pour la nouvelle image des Portageurs et des Portageuses

Les Portageurs et les Portageuses du Cégep de Rivière-du-Loup profitent de la rentrée pour lancer la toute nouvelle image de ses équipes sportives qui évoluent au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Ce changement constitue une étape importante dans l'évolution de l'identité sportive de l'établissement.

L’idée de se doter d’une nouvelle identité visuelle pour les Portageurs et les Portageuses murissait dans les coulisses du Cégep depuis quelques années. La nouvelle approche a été conçue par une équipe d’étudiants en Graphisme, Zoé Knecht, Erika Rioux et Anthos Vautier, dirigée par l'un des enseignants du programme, Jonathan Loquet, dans le cadre du studio-stage Graphikos.

Le symbole choisi, un canot en mouvement simplifié en une seule ligne, crée un lien entre l'histoire et les valeurs des Portageurs et des Portageuses tout en insufflant une touche de détermination par son inclinaison et son style vif. Par sa contreforme, il évoque l'audace et la vitesse propres au sport.

«Nous sommes fiers du résultat et que celui-ci soit le fruit d’un travail collaboratif de réflexion de diverses équipes gravitant autour du sport au Cégep. L’équipe étudiante en Graphisme a bien compris le mandat. […] En actualisant notre symbole, nous souhaitons réaffirmer la présence de nos équipes de sport d’excellence et l’importance de celles-ci dans l’épanouissement global de nos élèves», souligne Martine Riou, directrice adjointe des études aux affaires étudiantes au Cégep de Rivière-du-Loup.

Le bleu et le rouge caractéristiques des Portageurs et des Portageuses retrouvent un second souffle dans ce logo. Le nom bien ancré dans la région demeure, bien sûr, inchangé, perpétuant ainsi la connexion entre le sport collégial et la population. Pour marquer cette transition significative, le Cégep de Rivière-du-Loup déploiera dès maintenant la nouvelle image sur ses différents outils de communication incluant les panneaux d’identification extérieurs de son Centre sportif, domicile des Portageurs et des Portageuses

Chaque rentrée scolaire, plus d’une centaine d’athlètes aux études de partout au Québec et de l’international évoluent au sein des Portageurs et des Portageuses. Les disciplines sportives pratiquées cette année incluent le badminton mixte, le basketball féminin et masculin, le crosscountry mixte, le soccer féminin et masculin, ainsi que le volleyball féminin et masculin.