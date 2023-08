Un autobus rempli de matériel scolaire pour soutenir les familles de la région

L’initiative de la copropriétaire et directrice générale d’Autocar Bas-Saint-Laurent, Frédérique Guignard en collaboration avec la Maison de la famille du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, a porté fruit ce 21 aout. Un autobus a été complètement rempli de fournitures scolaires pour les enfants de familles dans le besoin.

«C’est la preuve que quand les gens sont généreux, ça fait de belles choses», a-t-elle souligné avec émotion. Pendant la journée, entre 150 et 200 personnes se sont présentées afin de déposer divers effets scolaires dans l’autobus qui se trouvait dans le stationnement de l’entreprise, à l’intersection du boulevard de l’Hotêl-de-Ville et de la rue St-Pierre.

Boite de bananes, 15 cartons de cartables, des centaines de cahiers Canada, plusieurs boites à lunch, une soixantaine de sacs à dos ainsi que des effaces, des ciseaux et des pots de colle à n’en plus finir ont été amassés. «J’ai des crayons de couleur pour colorier pour le restant de nos jours», a souligné à la farce Mme Guignard.

Les citoyens ont aussi effectué des dons monétaires pour la Maison de la famille. Au total, 3 500 $ ont été récoltés. Avec l’argent, la Maison achètera des chèques-cadeaux dans diverses entreprises de la région afin que les parents puissent habiller et chausser leurs enfants pour la rentrée.

Frédérique Guignard n’avait pas d’attente quant à cette journée, juste un désir, et celui-ci a été comblé grâce à la générosité louperivoise. Elle savait que la population répondrait à son appel pour aider les familles dans le besoin. «Je voulais donner un souffle aux familles», confie la directrice générale.

Administratrice au conseil d’administration du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, Mme Guignard souhaitait faire quelque chose pour aider les parents avec la rentrée. Elle a remarqué, avec les années, que plusieurs d’entre eux se rendaient au comptoir du Carrefour en aout et en septembre. Oeuvrant seulement dans le domaine alimentaire, le Carrefour ne pouvait bénéficier des dons qui seraient reçus grâce à l’idée de la copropriétaire d’Autocar Bas-Saint-Laurent. Elle s’est donc redirigée vers la Maison de la famille du Grand-Portage.

«Nos jeunes, c’est notre relève. C’est ceux qui vont construire notre pays, notre ville. Quand on vit des stress financiers, les enfants le ressentent. Et on est dans un contexte où tout va vite, où on parle beaucoup d’anxiété chez nos jeunes, qu’ils sont sollicités par la consommation via les réseaux sociaux, explique-t-elle. On parle aussi de pénurie de main-d’œuvre au niveau des professeurs qui sont à bout de souffle. C’est un cercle vicieux. L’éducation c’est la base.»

Ainsi, elle a essayé de poser une action concrète pour réduire la surcharge financière sur les familles et permettre aux enfants de rentrer à l’école avec des fournitures scolaires neuves. «La base, c’est nos enfants. Si on s’en occupe, c’est une richesse», soutient-elle. La copropriétaire et directrice générale souhaite réitérer l’expérience dès l’an prochain. Éventuellement, elle aimerait élargir son territoire et stationner des autobus à d’autres endroits. Cette action aiderait davantage de familles et ferait découvrir les organismes de la région à la population qui, souvent, n’en connaissent pas l’existence, partage Frédérique Guignard.