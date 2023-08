Sortie de route à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de candidatures auprès des citoyens pour siéger à la Commission des transports et des déplacements (CTD). La date limite pour transmettre son intérêt est le lundi 11 septembre, 9 h. Composée de fonctionnaires, d’élus municipaux et de policiers, la CTD a pour mission de déterminer et recommander aux ...