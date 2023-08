Appel de candidatures pour siéger à la Commission des transports et des déplacements de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de candidatures auprès des citoyens pour siéger à la Commission des transports et des déplacements (CTD). La date limite pour transmettre son intérêt est le lundi 11 septembre, 9 h.

Composée de fonctionnaires, d’élus municipaux et de policiers, la CTD a pour mission de déterminer et recommander aux instances municipales les orientations devant guider leurs décisions et actions en matière de transport, de déplacement, de mobilité durable et de transport actif.

Appuyés par l’équipe du Service technique et de l’environnement, les membres évaluent l’ensemble des demandes relatives à la circulation, au stationnement, à la signalisation routière et à l’aménagement des rues. Ils analysent également tout dossier transmis par le conseil municipal.

Une place de représentant des citoyens est nouvellement à combler, pour un mandat de deux ans débutant en novembre prochain. Les membres se réunissent cinq fois par an, en février, en avril, en juin, en septembre et en novembre, de 14 h à 17 h environ.

Les principales qualités requises ou exigences sont d’avoir un haut niveau d’éthique et de discrétion (dossiers confidentiels); de faire preuve d’un intérêt marqué pour la mobilité durable, le transport actif et la sécurité routière, dans le meilleur intérêt de l’ensemble des Louperivois; de ne pas avoir de parti pris pour un seul type d’usager du réseau routier (véhicules lourds, automobilistes, cyclistes et piétons); d’avoir une bonne capacité d’émettre une opinion et d’argumenter, puis être résident permanent de Rivière-du-Loup.

Le formulaire de candidature est disponible au VilleRDL.ca/CTD. Il est également possible d’obtenir une copie imprimée en contactant le Service technique et de l’environnement, à [email protected] ou au 418 862-2121.