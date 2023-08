Une troisième année pour la Classique de Golf des Barlettes et leurs amis

Pour la troisième année de la Classique de Golf des Barlettes et leurs amis, l’organisation souhaite élargir l’évènement. L’invitation est élargie aux golfeurs de la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles.

Tous les bénéfices amassés lors de cette activité récréative et de levée de fonds seront partagés entre un organisme dédié à supporter la recherche pour vaincre la maladie d’Alzheimer et à continuer le programme de Bourses Individuelles. Ce dernier vise à encourager des jeunes à poursuivre leur développement et à atteindre un niveau d’excellence.

Cette Classique de golf bénéfique aura lieu le samedi 16 septembre au Club de Golf de Rivière-du-Loup.

L’an passé, l’activité a réuni 128 joueurs et une trentaine de participants additionnels au cocktail dinatoire. À cette occasion, 10 555 $ ont été amassés. L’argent a été retourné dans la communauté.

Il est possible de contribuer à la Classique de différentes façons. Pour plus de détails, il faut contacter Pierre Dion au 514 616-0436 ou au [email protected].