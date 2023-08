Lancement de la zone neutre de la MRC de Rivière-du-Loup

C’est en présence des élus, des membres du comité de sécurité publique de la MRC de Rivière-du-Loup, des cadets et du lieutenant du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup, qu’a été dévoilée la toute nouvelle zone de rencontre neutre, située dans le stationnement des locaux de la MRC au 310, rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup.

Accessible en tout temps et composée de deux cases de stationnement bien identifiées et surveillées par des caméras, la zone neutre est un endroit d’échange sécuritaire. Pour effectuer l’échange d’un bien acheté ou pour la rencontre de parents séparés lors de l’échange de garde de leurs enfants, la zone offre un climat neutre et facile d’accès.

La présence de caméras a un effet dissuasif concernant les comportements inappropriés. Cela permet également de protéger la vie privée des utilisateurs dans le cas de transaction entre acheteur et vendeur. En cas de besoin, les enregistrements vidéo permettent un retour sur les événements.

Ce projet, en partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup et la Sûreté du Québec, est inspiré d’une initiative pancanadienne qui vise à offrir aux citoyens un lieu sous surveillance afin de procéder à leurs échanges pour ainsi prévenir les vols et les agressions. Le concept de la zone de rencontre neutre existe ailleurs au Canada depuis quelques années, en Colombie-Britannique ainsi qu’en Ontario.

Plusieurs corps policiers au Québec participent à cette initiative jusqu’à maintenant. C’est donc avec fierté que la MRC, avec la Sûreté du Québec, instaure ce nouveau service à la disposition de la population. Les acteurs du projet souhaitent que les citoyens n’hésitent pas à l’utiliser afin de s’assurer que leurs échanges se déroulent le plus sécuritairement possible.