Fermeture partielle de la rue St-Louis à Rivière-du-Loup

Une opération liée au chantier du Complexe Santé Rivière‐du‐Loup nécessitera la fermeture temporaire de la rue St‐Louis à Rivière-du-Loup, entre la rue Ste‐Anne et la résidence située au 29 St‐Louis. Cette fermeture aura lieu ce vendredi 18 août, de 6 h à 18 h.

Des signaleurs seront présents sur place pour rediriger les véhicules et éviter toute confusion. Il est important de préciser que les résidents et usagers pourront tout de même avoir accès et circuler selon leurs besoins.

Si les conditions météorologiques se révèlent défavorables et empêchent le déroulement de l'opération prévue, la fermeture sera reportée au samedi 19 août aux mêmes heures. Dans le cas échéant, elle serait encore une fois reportée au dimanche 20 août.