Cindy Ouellet figure au sein de l’équipe Toyota

Alors que les athlètes de l’élite mondiale se préparent pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Toyota Canada accueille une liste exceptionnelle de six athlètes canadiens au sein de son équipe, dont Cindy Ouellet, originaire de Rivière-du-Loup.

En tant que vétérane du basketball en fauteuil roulant, Cindy Ouellet a plusieurs fois représenté le Canada sur la scène internationale. Ayant déjà participé à cinq Jeux paralympiques et à quatre Jeux parapanaméricains, elle est l’une des plus grandes étoiles du basketball en fauteuil roulant au pays.

Athlète d'Équipe Toyota depuis 2019, Cindy a toujours été motivée par deux passions: l'éducation et le sport. Elle pratique de nombreux sports depuis son plus jeune âge, ce qui témoigne de ses talents athlétiques. À l'âge de 10 ans, en voyant des skieurs alpins québécois participer aux Jeux olympiques, Cindy a commencé à rêver d'y participer.

Mais à 12 ans, une blessure sportive a conduit à une terrible découverte. On lui a diagnostiqué un cancer des os et on lui a annoncé que ses chances de survie étaient inférieures à 5 %. Contre toute attente, Cindy a vaincu le cancer après 28 séances de chimiothérapie. Mais elle a payé un lourd tribut, ayant perdu l'usage de sa jambe gauche. Après avoir passé deux ans à l'hôpital, Cindy est retournée à l'école secondaire, où elle a dû faire face à d'autres difficultés, notamment l'intimidation et les moqueries.

«J'étais enthousiaste à l'idée de retourner à l'école, mais cela a fini par être une période très difficile pour moi. J'ai subi beaucoup d'intimidation. Les autres enfants prenaient mes béquilles et se moquaient de moi parce que j'étais maigre et que j'avais perdu mes cheveux. J'en suis restée marquée toute ma vie», souligne l'athlète.

«Avant de rencontrer deux athlètes paralympiques extraordinaires, je ne savais pas ce qu'était le sport paralympique. Je n'avais même jamais vu ni connu une personne handicapée. Soudain, j'ai vu tout ce qui était possible gråce à eux, tant sur le plan athlétique que de leur carrière post-sportive. À partir de ce moment-là, le sport est devenu l'échappatoire dont j'avais besoin.»

À 15 ans, Cindy a découvert le basketball en fauteuil roulant et est tombée amoureuse de ce sport. Elle a rapidement progressé. Après avoir représenté le Canada lors de ses premiers Jeux parapanaméricains à Rio à l'âge de 18 ans, elle a obtenu une bourse d'athlétisme de l'Université d'Alabama et est devenue l'une des rares athlètes paralympiques à participer aux Jeux paralympiques d'hiver et d'été.

Aujourd'hui athlète chevronnée, Cindy affiche une longue liste de réalisations qui s'étend bien au-delà du court de basket. Sa détermination l’a aidée à surmonter des obstacles et à obtenir d’incroyables succès tant dans le parasport que dans ses études. Aujourd’hui, Cindy se fait entendre dans les espaces intersectionnels et est une force de motivation.

«En partageant leurs histoires personnelles sur leur parcours en dehors du sport, nous espérons encourager et inspirer davantage de Canadiens à entreprendre leur propre parcours pour réaliser l’impossible», a souligné Cyril Dimitris, vice-président des ventes et du marketing de Toyota Canada.