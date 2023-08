Une aide financière pour améliorer la sécurité routière à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook s’est vu octroyer une subvention maximale de 47 200 $, obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 2022-2023. Cette aide financière permettra l’installation de huit radars pédagogiques afin de mieux faire respecter les limites de vitesse sur son territoire.

Soucieuse de la sécurité de ses citoyens et de ses visiteurs, la Ville de Pohénégamook se réjouit de cette importante subvention du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Selon la Ville, ces nouveaux équipements, dotés d’une technologie solaire, permettront non seulement de sensibiliser les conducteurs à réduire leur vitesse, mais également la prise de données afin de mieux connaître les habitudes de conduite des usagers de la route.

Les radars pédagogiques répondront aux préoccupations de la population de la Ville, qui a transmis, au cours des dernières années, plusieurs pétitions au conseil municipal afin de s’assurer d’une plus grande quiétude aux abords de la route 289.



«Le conseil municipal a entendu les inquiétudes des citoyens par rapport à la vitesse excessive d’automobilistes et de camionneurs le long de la route 289, particulièrement au cœur de nos noyaux villageois. Bien que cette route soit de juridiction provinciale, il importait à l’ensemble de notre administration d’effectuer les démarches nécessaires en vue de procéder, au meilleur coût possible, à l’installation de ces nouveaux équipements», a souligné le maire, Benoît Morin.

L’acquisition de ces radars pédagogiques s’inscrit également en cohérence avec la politique famille et aînés 2019-2024 de la Ville de Pohénégamook, en facilitant notamment les déplacements sécuritaires et en encourageant le transport actif (marche, vélo, etc.) sur le territoire municipal.

«La sécurité routière est une priorité pour notre gouvernement. Les projets que nous finançons ciblent des clientèles précises et portent des messages qui visent à adopter des habitudes sécuritaires et à soutenir les victimes de la route. Nous sommes donc heureux d’accompagner les organismes et les municipalités dans leurs initiatives pour sécuriser les déplacements des usagers de la route partout au Québec», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

L’installation des radars pédagogiques est prévue au cours des prochaines semaines, pour une mise en fonction cet automne.