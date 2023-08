Amélie Dionne annonce plus de 6 M$ dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata

La députée caquiste de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault des investissements de 6 714 073 $ dans la circonscription, pour aider les municipalités dans leur processus d’amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

Ces sommes, qui proviennent du volet entretien du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), permettront aux municipalités d’assurer, sur tout leur territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire, contribuant ainsi au développement du Québec.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 389 M$ dans le cadre du PAVL, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois.

«Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements et au développement économique de nos communautés. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace», a souligné député Amélie Dionne.