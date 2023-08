Avis d’ébullition toujours en vigueur à Trois-Pistoles

Les amateurs de moteurs et de véhicules modifiés se rassembleront le 4 septembre de 10 h à 16 h au Centre routier 1994 de Rivière-du-Loup afin de jumeler leur passion à une bonne cause. L’entièreté des profits réalisés par cet événement nommé «Epic Meet» sera remise au Centre prévention suicide du KRTB. Cette activité est gratuite et ouverte à ...