Maxime Blanchette-Joncas invite la région à soutenir le milieu agricole

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, invite la population à participer à la loterie «Au cœur de l’agriculture d’ici», dont les bénéfices serviront à soutenir le service de travail de rang de la région. Au total, six prix d’une valeur totale de 24 000 $ seront décernés au Bas-Saint-Laurent.



«Notre milieu agricole fait la fierté du Bas-Saint-Laurent et il faut en prendre soin! C'est pourquoi le travail de rang est essentiel. Il permet à nos agriculteurs et agricultrices de compter sur l’oreille attentive d’un intervenant social dans les périodes plus difficiles. Depuis mes débuts, je supporte financièrement cette initiative parce que je crois qu’on doit être là pour ceux qui nourrissent le Québec à la sueur de leur front», a expliqué M. Blanchette-Joncas.



L’initiative des travailleurs de rang est pilotée depuis trois ans par l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA). Au Bas-Saint-Laurent, deux intervenants sociaux sillonnent déjà les rangs de la région pour aller à la rencontre des producteurs. L’organisme organise une loterie dans le but de maintenir et d’élargir les services offerts.



«On le sait, nos producteurs travaillent souvent sept jours sur sept. L’essoufflement est bien réel, sans compter l’inflation, le manque de main-d’œuvre et les changements climatiques... Le service des travailleurs de rang peut être une lumière au bout du tunnel, et je trouve ça touchant de voir le milieu agricole se mobiliser et se serrer les coudes. J’appelle donc à la solidarité bas-laurentienne pour faire de cette loterie un succès retentissant! Participons en grand nombre!», a conclu l’élu.



Les billets de tirage peuvent être achetés jusqu’au 3 novembre dans les points de vente suivants :les points de services et détaillants d’Unoria Coopérative; les quincailleries affiliées BMR; John-Deere JLD Laguë; les bureaux de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent (Rimouski et La Pocatière).



Tous les détails relatifs à la loterie sont disponibles sur le site de l’organisation Au cœur des familles agricoles en suivant le lien suivant : https://acfareseaux.qc.ca/information-sur-la-loterie-au-coeur-de-lagriculture-dici-bas-saint-laurent/. Les producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent peuvent entrer en contact avec les travailleurs de rang de la région en composant le 450 768-6995 du lundi au samedi de 8 h à 20 h.