Une exposition de véhicules au profit du Centre prévention suicide du KRTB

Les amateurs de moteurs et de véhicules modifiés se rassembleront le 4 septembre de 10 h à 16 h au Centre routier 1994 de Rivière-du-Loup afin de jumeler leur passion à une bonne cause. L’entièreté des profits réalisés par cet événement nommé «Epic Meet» sera remise au Centre prévention suicide du KRTB.

Cette activité est gratuite et ouverte à toute la population. L’an dernier, 300 véhicules ont été exposés au Centre routier. «Nous sommes un groupe d’amis qui ont toujours aimé les véhicules. Il y a eu beaucoup de suicides dans notre entourage. On a beau dire qu’on est là, mais on n’a pas toujours les bons mots. On s’est demandé ce qu’on pouvait faire et le rassemblement, c’est ce qu’on a trouvé pour faire une différence», explique l’organisateur, Marc-Antoine Guy Rioux.

Il s’agira de la sixième présentation de cet événement. Une épreuve de limbo pour voiture est prévue à 14 h. L’an dernier, l’Epic Meet avait permis d’amasser la somme de 5 470 $. L’implication des nombreux commanditaires permet de faire en sorte que tout l’argent accumulé est remis au Centre prévention suicide. Cette année, l’organisateur vise un objectif de 10 000 $.

«Les sommes amassées permettent de continuer la mission de l’organisme au KRTB en rendant les services accessibles aux personnes qui vivent des difficultés. Cela nous permet d’aller plus près des gens et de nous déplacer sur le territoire», explique la directrice générale et responsable clinique du Centre prévention suicide du KRTB, Julie Jalbert. Les services de l’organisme sont gratuits.

Il est possible de rejoindre le CPS du KRTB au 418 862-9658 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ou par courriel à [email protected].