Un demi-siècle passé au sein de Lepage Millwork

La grande famille Lepage Millwork a tenu à souligner une marque aussi rare que remarquable. Il y a de cela 50 ans aujourd’hui, Réjean Chouinard débutait son emploi au sein de l’entreprise familiale grâce à sa grande passion pour le bois. Un demi-siècle plus tard, celle-ci est toujours aussi forte.

Au fil des décennies, ses compétences, son assiduité et sa créativité ont contribué à bâtir la réputation d’excellence de Lepage Millwork. Étant un des rares à avoir côtoyé les quatre générations qui se sont succédé à la tête de l’entreprise louperivoise, son savoir-faire est visible sur des bâtiments importants un peu partout au Québec, en Ontario et aux États- Unis. On peut penser à la préservation du cachet du Château Frontenac, à la fenêtre symbolique du doyen d’une université américaine ou à toutes autres formes architecturales qui ont donné ce cachet distinctif aux projets signés Lepage Millwork au fil des ans.

«Atteindre 50 ans de service est un accomplissement extraordinaire qui illustre parfaitement le niveau d’engagement de Réjean envers Lepage et sa tradition de confiance », a déclaré François-Xavier Bonneville, directeur général. «C’est grâce à des artisans talentueux et vaillants comme lui que Lepage Millwork s’est taillé une place de choix au sein de l’industrie et dans ses différents marchés.»

«Nous remercions chaleureusement Réjean pour cinq belles décennies et espérons le garder avec nous encore pour plusieurs autres années!», a souligné Marc-Antoine Bonneville, directeur commercial. «Il apporte une énergie positive à chaque jour. C’est un véritable plaisir de le côtoyer et de le compter parmi nos piliers au sein de l’équipe de production.»

Pour célébrer cet accomplissement, Lepage Millwork a prévu diverses initiatives qui rendront hommage au dévouement de M. Chouinard au cours de la prochaine année.