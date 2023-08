Pour la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, la sortie de la crise du logement passe par la croissance de l’offre et aussi par la proactivité des MRC et des Municipalités. «Pour construire plus et plus vite, ça prend de l’agilité et il faut que tout le monde ait le même sentiment d’urgence», a-t-elle indiqué, pendant sa ...