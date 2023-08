Le Bière Fest de retour en septembre à Rivière-du-Loup

Les avis d’ébullition préventif de l’eau à Pohénégamook lancés ces 4 et 7 aout ont été levés ce 10 aout. Les citoyens du chemin Guérette et des rue Alphonse-Lévesque, Providence (au sud de la route 289), Labrecque et de la Fabrique (au sud du chemin de fer) n’ont plus à faire bouilleur l’eau avant de la consommer. La Ville de Pohénégamook ...