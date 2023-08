Encore quelques semaines de pieutage pour le Complexe Santé Rivière-du-Loup

Le Bière Fest est de retour à Rivière-du-Loup pour une 8e présentation les 14, 15 et 16 septembre prochains, et toujours au Parc Blais à Rivière-du-Loup. Présenté par Bérubé GM, l'événement est en préparation et déjà, il est possible de se procurer son forfait en se rendant sur le www.bierefest.com. «Nous annonçons le retour de plusieurs ...