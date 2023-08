Portes ouvertes du Club Nautique de Rivière-du-Loup : une vague de passion

C’est le dimanche 5 août que s’est tenu la journée portes ouvertes du Club Nautique de Rivière-du-Loup. Pour l’occasion, près de 100 personnes ont participé aux différentes activités offertes.

L’exposition d’aquarelles et de poésies de voyage d’Audrey Morin et Grégoire Martin en a charmé plus d’un. Racontant leur périple de la Gaspésie jusqu’à la Côte-Nord en passant par la côte Acadienne, ils ont réveillé en plusieurs le désir du large. À la musique, Edmond Rizkallah aussi connu sous le nom de Eggy, a fait danser les passants et les touristes sous un soleil radieux.

Une quarantaine de personnes ont pu s’initier à différents types d’embarcations en voguant en compagnie de membres du Club Nautique. La météo était idéale pour l’occasion, et c’est avec le sourire aux lèvres que les néophytes ont remis les pieds sur terre.

Le magazine L’Escale Nautique, dont le numéro d’Automne 2022 raconte le voyage d’un marin de Rivière-du-Loup dans le golfe du Saint-Laurent, était offert gratuitement aux participants. Les visiteurs ont également pu repartir avec de magnifiques planches illustrées pour reconnaître les baleines, offertes par le Réseau d’Observation des Mammifères Marins (ROMM).