Un couple de Saint-Eusèbe a célébré 70 ans de mariage

Gouttes de pluie et intempéries n’ont pas cessé depuis le début de l’été, causant bien des désagréments dans plusieurs municipalités et chez des producteurs horticoles du territoire. Or, la situation se veut bien différente dans les jardins communautaires de Bellevue, Saint-François et Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Les jardins sont florissants et ...