Journée champêtre à l’espace pont couvert de Saint-Jean-de-La-Lande

Pour une 11e année, le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-La-Lande, en collaboration avec la municipalité, organise une journée festive à l’espace pont couvert. Cette année, l’évènement prendra à nouveau un air de journée champêtre et aura lieu le samedi 19 aout.

Les activités débuteront dès 9 h. Une vente de garage collective se tiendra à l’intérieur du pont couvert. Différents articles seront en vente : artisanat, produits de l’érable, brocante, etc. Dès 11 h, Christine Landry, résidente de Saint-Jean-de-La-Lande, offrira un moment musical de guitare et voix sur la toute nouvelle scène récemment aménagée.

Les élus municipaux seront sur place ainsi que les bénévoles de la bibliothèque pour rencontrer et informer les visiteurs. Il sera possible de se nourrir sur place (hotdog, soupe et rafraichissements) ou de profiter du service de restauration offert par une cantine de la municipalité à proximité du pont.

L’accès au site est gratuit. L’espace pont couvert est situé au 607, Rang 6 à Saint-Jean-de-La-Lande (intersection Rang 6 et Route du Lac Baker). L’évènement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Les gens du Témiscouata, du Nouveau-Brunswick, du Maine et des environs sont invités à participer à cette journée champêtre qui se veut une occasion de venir faire des rencontres, des trouvailles et de visiter un des rares ponts couverts entièrement restaurés encore existant au Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer au 418 714-0513.