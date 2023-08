Papa Noel Sow remet 750 $ à la Maison de la famille du Grand-Portage

Le jour de l’entrée en fonction de Julie Bélanger à titre de directrice générale de la Maison de la famille du Grand-Portage, Papa Noel Sow lui a offert un beau cadeau. Il lui a remis un chèque de 750 dollars amassés lors de la sixième tenue de l’évènement «La famille au parc».

L’activité, qui s’est déroulée le 15 juillet de 11 h à 16 h au parc Blais de Rivière-du-Loup a permis de rassembler plusieurs familles. Nourriture, jeux et musique étaient au rendez-vous. «C’est une opportunité de réunir les familles pour qu’elles puissent encore retourner à la base, car on est en train de l’oublier. Chacun pour soi, ce n’est pas une vie», avance Papa Noel Sow.

«Quand on parle de communauté, on parle d’enfants», soutient-il. D’effectuer des gestes, de décrocher un sourire aux enfants, de leur donner la joie de vivre après des années où ils sont restés sur leurs tablettes ne peut leur faire que du bien selon lui. Leur redonner le sens de la collectivité et non de l’individualité, le gout de jouer, c’est ce qu’il recherche avec cette fête.

Mme Bélanger se réjouie de voir arriver Papa Noel Sow d’année en année à la Maison de la famille, lui qui partage les mêmes valeurs que l’organisme. «Avec ces sous on va pouvoir encore améliorer notre façon d’accompagner les parents dans la grande aventure de la parentalité», mentionne-t-elle.

«Il s’implique vraiment dans la communauté, c’est magnifique. Et la journée même je trouve que l’on ressentait son énergie», souligne-t-elle, impressionné de son impact sur les enfants.

ENCORE QUATRE ANS

Papa Noel Sow souhaite organiser l’évènement encore quatre ans, afin d’atteindre la 10e année de la fête. Pour cette occasion, il souhaite que ce soient des enfants, accompagnés d’adultes qui la préparent. Ainsi, ils pourront planifier ce qu’ils désirent, «car ce sont eux qui savent ce qu’ils veulent», partage M. Sow.

Ensuite, il retirera son chapeau. Il espère, par la suite, qu’un comité restera et que les enfants continueront de s’impliquer. «Je n’aimerais pas que ça s’arrête, car c’est quelque chose qui va faire maintenir les familles et les enfants. Et si on met ça dans les mains des enfants, ça serait encore plus viable», croit-il.