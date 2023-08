Une équipe de sport électronique au Cégep de Rivière-du-Loup

Dès la session Automne 2023, le Cégep de Rivière-du-Loup se joint à la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE) et la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE) dans la création du Commodore, sa nouvelle équipe de sport électronique.

D’ailleurs, le Cégep profite de la prochaine rentrée scolaire afin de recruter son premier équipage. Inspirée par la philosophie du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), la formule proposée concilie études, compétition et saines habitudes de vie.

En plus de promouvoir la pratique responsable du jeu vidéo, le sport électronique favorise la persévérance et la réussite scolaire. Celui-ci encourage des habitudes de vie équilibrées qui incluent un sommeil réparateur, une saine alimentation et un entrainement physique régulier. Le sport électronique peut aussi contribuer à briser l'isolement parfois occasionné par les jeux vidéos et prévient la cyberdépendance.

COMMODORE

Le nom Commodore a été choisi avec soin et s’inspire du kraken, une créature légendaire s’apparentant à une immense pieuvre issue des récits scandinaves médiévaux, qui symbolise la puissance et la grandeur, mais qui rappelle également l'univers fantastique et les possibilités infinies des jeux vidéos.

Il fait aussi référence à l’emblématique Commodore 64, un ordinateur qui a marqué l'histoire en offrant des capacités graphiques et sonores avancées pour son époque en plus de démocratiser de nombreux jeux vidéos.

Pour refléter le lien avec l'eau et l'héritage maritime de Rivière-du-Loup, le logo met l’accent sur l'aspect marin par son nom, son symbole et ses couleurs. Avec ses tentacules, la créature rappelle la puissance des vagues et la profondeur de l'océan tout en incarnant une manette de jeux vidéos avec ses yeux évocateurs. Les nuances de bleu et de vert utilisées dans le logo font allusion aux eaux profondes, mystérieuses et parfois tumultueuses du fleuve Saint-Laurent.

Le terme Commodore est finalement un grade d'officier général de la marine militaire canadienne et reflète le caractère stratégique, la coordination et l'esprit d'équipe requis dans les compétitions de sport électronique.

ENTRAINEMENT ET COMPÉTITIONS

Les membres du Commodore auront l'opportunité de participer à des compétitions provinciales tout en bénéficiant d'un encadrement spécifique offert par un entraineur expérimenté et l’équipe du socioculturel du Cégep. Pour être admissibles, les élèves qui désirent joindre l’équipage doivent répondre à certains critères et s'engager à suivre un calendrier d'entrainement et de compétitions. Chaque semaine, l’horaire comporte une pratique de jeu, un match en soirée et une séance d'entrainement en salle de sport. Des activités de préparation physique et mentale ainsi que des conférences ciblées viendront compléter ce programme.

Les jeux vidéos seront choisis dans les prochaines semaines parmi League of Legends, Overwatch 2, Rocket League et Valorant, les jeux officiels pratiqués dans la LCSE. Actuellement, les responsables du projet finalisent les préparatifs afin d’accueillir la toute première cohorte du Commodore dans un nouveau local dédié au sport électronique.

Pour obtenir plus d'information, on peut consulter le site web du Cégep à l’adresse www.cegeprdl.ca/commodore ou contacter Kathy Patoine, technicienne en loisir, au 418 862-6903, poste 2133.