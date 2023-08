Des jardins communautaires foisonnants à Rivière-du-Loup

Gouttes de pluie et intempéries n’ont pas cessé depuis le début de l’été, causant bien des désagréments dans plusieurs municipalités et chez des producteurs horticoles du territoire. Or, la situation se veut bien différente dans les jardins communautaires de Bellevue, Saint-François et Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Les jardins sont florissants et débordent de vie.

«On a eu beaucoup de pluie, les plants ont poussé plus rapidement», a souligné la responsable du Jardin communautaire Bellevue situé dans le quartier St-Patrice, Annette Pelletier. Cette année, les 21 jardiniers s’occupant chacun de leur parcelle n’ont pas eu besoin de ressemer comme les années précédentes.

Certaines plantes manquent cependant de chaleur, relève-t-elle. Les fleurs de légumes, tels que les tomates ou les piments, tardent à fleurir.

La participation des résidents est sans équivoque. «Cette année il y a plus de gens qui sont impliqués pour l’entretien du jardin parce qu’il y a beaucoup de désherbage à faire, l’arrosage des fleurs, puis remplir les barils d’eau», explique Mme Pelletier.

Sept personnes n’ont d’ailleurs pas pu participer cette saison, faute d’espace. Cette réalité prouve l’effervescence autour du jardin. Dans le futur, la Société d’horticulture de Rivière-du-Loup souhaite l’agrandissement de l’espace de jardinage afin d’ajouter entre 8 et 10 parcelles. Elle vise aussi à clôturer l’espace quand le moment sera venu pour éviter les vols qui se perpétuent année après année pendant la récolte.

UNE TRÈS BELLE SAISON

«C’est quand même très fourni, très bien rempli. Les allées sont très serrées, dans le sens où ça déborde un peu de chaque côté», se réjouit le responsable du Jardin Saint-François dans le quartier Fraserville. À cet endroit se trouvent 42 parcelles, dont une collective, une pour redonner à la communauté et une autre en bacs surélevés. Au total, 38 jardiniers participent à entretenir la vitalité des plants. De nombreux légumes poussent, et ce, grâce au dur labeur des membres, mais aussi à l’aide de Dame nature.

«Chaque année, ça dépend toujours des types de légumes qu’on fait pousser. Il y en a qui ont besoin de plus d’eau, d’autres moins d’eau. Mais cette année disons que l’arrosage se fait naturellement».

M. Simard partage que les participants se responsabilisent. Les années précédentes, plusieurs parcelles étaient laissées à l’abandon. Cette saison, les citoyens échangent, s’entraident, ce qui contribue à avoir un beau jardin communautaire malgré les visites impromptues.

«On sème pas juste pour soi», avance le responsable, en partageant que des marmottes se sont régalées de légumes récemment. Le Jardin Bellevue a aussi eu la visite de deux gourmandes, qui ont été attrapées et relâchées ailleurs.

C’est une réalité à laquelle il faut s’attendre en jardin communautaire, selon lui : les animaux, les insectes, les oiseaux… mais aussi les humains. Une jardinière, rencontrée sur place par Info Dimanche, a mentionné s’être fait voler des betteraves pendant la fin de semaine. Le ou les malfaiteurs ont aussi arraché des carottes et des oignons avant de les jeter un peu partout. Les plants de pois de la parcelle voisine n’ont pas été épargnés.

Elle trouve dommage que des gens s’amusent à détruire le labeur de citoyens. «S’ils me le demandent, ça va me faire plaisir de les aider», a-t-elle conclu.

Du côté du Jardin communautaire de Rivière-du-Loup du quartier Saint-Ludger, sur une possibilité de 120, 80 parcelles sont présentement louées. Plusieurs d’entre elles sont entretenues par plus d’une personne. La présidente de l’OSBL, Nancy Bérubé, indique qu’environ 150 jardiniers cultivent la terre au jardin communautaire. Une de celle-ci est entretenue par Lucien Dubé, dont l’initiative est de remettre les récoltes au Carrefour d’Initiatives populaires de Rivière-du-Loup.