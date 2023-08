Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20, en direction est, à Rivière-du-Loup et Cacouna. Les interventions débuteront le 7 août et s’échelonneront sur environ neuf semaines.



La réfection de la chaussée, sur un tronçon de 6,2 kilomètres, se réalisera par phases. Les entraves à la circulation varieront en fonction de chacune de ces phases et la vitesse sera réduite, selon les secteurs, à 70 km/h ou à 80 km/h.



Entraves prévues



Du 7 au 10 août

Fermeture d’une voie par direction à la hauteur du kilomètre 506.



Le 11 août

Fermeture d’une voie sur deux en direction ouest, entre les kilomètres 518 et 506.



Du 14 août au 15 septembre

Fermeture d’une voie par direction, entre les kilomètres 506 et 512, avec circulation à contresens. Fermeture de la bretelle d’accès no 507 (boulevard Cartier) en direction est. Détour via l’échangeur no 503 (rue Fraser).



Du 18 septembre au 3 octobre

Fermeture d’une voie par direction, entre les kilomètres 512 et 518, avec circulation à contresens. Fermeture de la bretelle de sortie no 514 en direction est (route 191), en direction est. Détour via la sortie no 521 (route Moreault).



Les travaux visent à améliorer la sécurité des usagers ainsi que le confort au roulement. L’intervention permettra aussi de retirer l’enrobé actuel qui contient des fibres d’amiante. Le procédé pour ce faire est fiable, éprouvé et il ne comporte aucun risque pour les usagers de la route, les travailleurs ou l’environnement.



Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.



La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.