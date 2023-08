Bilan opération nationale concertée en sécurité nautique

Les années passent, mais une chose ne change pas sur la scène régionale de CrossFit. Le Louperivois Michaël Laverrière est l’un des athlètes les plus en forme et polyvalent de son groupe d’âge, non seulement au Québec et au Canada, mais dans le monde entier. Il l’a prouvé une fois de plus cette semaine en terminant au 2e rang de sa catégorie lors ...