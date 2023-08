La saison de patinage libre s’ouvre ce lundi 7 août à Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20, en direction est, à Rivière-du-Loup et Cacouna. Les interventions débuteront le 7 août et s’échelonneront sur environ neuf semaines. La réfection de la chaussée, sur un tronçon de 6,2 kilomètres, se réalisera par phases. Les entraves à ...