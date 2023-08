Une bourse de 2 000 $ octroyée à une future ingénieure de Saint-Cyprien

Une jeune femme de Saint-Cyprien, qui étudie présentement afin de devenir ingénieure, s’est illustrée lors du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science. En juin dernier au Salon rouge de l’Assemblée nationale, Marilou Tremblay a reçu le prix Équité remis par Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec attaché à une bourse de 2 000 $.

«C’est une initiative qui a pour but de féliciter les femmes, de les encourager dans des métiers traditionnellement masculins; surtout celles qui s’impliquent, se donnent, se démarquent», explique l’étudiante au Baccalauréat en génie mécanique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

À travers la province, 67 femmes ont été reconnues pour leur volonté et leur travail dans des domaines à prédominance masculine. Le but du concours est de favoriser les femmes dans ces métiers. «Je trouve ça beau qu’il y ait de grosses initiatives comme ça pour améliorer la qualité de vie des femmes», souligne Marilou Tremblay.

Ce concours ouvert aux étudiantes en centre d’éducation professionnelle, au cégep et à l’université promeut leur place dans la mécanique lourde, la soudure, le génie et bien plus encore.

«Quand on est dans une minorité, parfois on va avoir tendance à s’autolimiter en se disant qu’on ne peut pas faire ça, qu’une femme n’a pas le droit ou ne peut pas être bonne ou aimer la mécanique tout en aimant se maquiller», indique la future ingénieure. Mais elle est impérative : les femmes ont leur place et ont le droit de faire ce qu’elles aiment.

La jeune femme s’est démarquée par ses nombreuses implications dans son domaine à l’université. Elle trouve gratifiant de recevoir cette récompense. «Les temps changent et c’est de plus en plus inclusif et beau», se réjouit-elle.

Dans ses débuts en génie mécanique, Marilou Tremblay n’a pas connu de femmes dans ce domaine. Elle aurait aimé avoir une modèle à laquelle se rattacher, mais son parcours lui a permis de se faire confiance et de croire en elle, peu importe l’adversité.

Marilou Tremblay en est présentement à sa deuxième année à l’UQAR. Elle est la seule femme en génie mécanique sur les quatre années à étudier dans le domaine. Dans le futur, elle souhaite devenir ingénieur mécanique en génie-conseil.