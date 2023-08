Maxime Blanchette-Joncas invite les organismes à participer au programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, invite les organismes de la région à présenter leur projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), pour lequel l’appel de propositions pour la période 2023-2024 a été lancé le 1er août. Les organismes ont jusqu’au 14 septembre prochain, à 15 h, pour soumettre un projet.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme qui offre un soutien financier pour la réalisation de projets exerçant une influence positive sur la vie des aînés et sur leur collectivité. Les projets communautaires sont admissibles à une subvention pouvant aller jusqu’à 25 000 $ sur une période d’un an.

«Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet, année après année, à des projets pensés par les aînés et pour les aînés de voir le jour. Lors de sa dernière édition, près de 500 000 $ ont été accordés à 26 projets de la circonscription. C’est le temps de mettre de l’avant des projets au bénéfice de notre communauté! Mon équipe et moi demeurons disponibles pour assister les représentants d’organismes dans leurs démarches. N’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner!», souligne Maxime Blanchette-Joncas.

Pour être admissible, un projet doit répondre aux critères suivants : ne doit pas durer plus de 52 semaines; le montant demandé ne peut excéder 25 000 $; doit répondre à au moins un objectif du programme; la planification ou la prestation de ces services doivent être dirigées par les aînés ou ces derniers doivent y jouer un rôle essentiel; doit chercher à profiter aux aînés et aux communautés et la rentabilité du projet doit être démontrée.

Le programme a identifié quatre grandes priorités, soit favoriser le vieillissement en santé, prévenir la maltraitance envers les aînés, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion ainsi que soutenir la sécurité financière des aînés. Les projets qui répondront à une ou plusieurs de ces priorités recevront des points supplémentaires à l’étape de l’évaluation.

Pour connaître tous les détails sur cet appel de propositions, il faut visiter le:

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement- social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html.

Le député et son équipe peuvent être contactés par téléphone, au 418 725-2562 ou par courriel au [email protected].