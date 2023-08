Le 2e Rendez-vous des Loisirs de Trois-Pistoles : l’endroit pour tout savoir de l’offre automnale pistoloise

Vous êtes nouveau ou nouvelle dans la région? Vous cherchez quel cours suivre cet été afin de garder la forme et socialiser? Ou encore vous cherchez des équipements de loisirs usagés pour votre pratique lors de la belle saison qui débute? Voici la sortie à mettre à vos agendas : le Rendez-vous des Loisirs présenté par la Ville de Trois-Pistoles le samedi 5 août prochain, entre 10 h et 15 h à l’Aréna Bertrand-Lepage.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs et visiteuses. Sur place, vous pourrez rencontrer les organismes communautaires et associations sportives locales, en plus de profiter du moment pour obtenir de l’aide dans votre inscription si besoin. C’est avec grand plaisir que le service des incendies et de la sécurité civile de Trois-Pistoles sera sur place pour mettre au défi petits et grands sur un parcours pompier.

Seront présents le Centre de conditionnement physique des Basques, les Scouts de Trois-Pistoles, l’Association du hockey mineur des Basques, le club de patinage des Étincelles, l’Association de basketball amateur des Basques, Univers emploi pour le CANAB, le Centre alpha des Basques, la Maison du notaire, le cercle des fermières de Trois-Pistoles sans compter que la Ville de Trois-Pistoles y tiendra un kiosque regroupant plusieurs services publics dont le service de la Piscine régionale des Basques, ainsi que l’offre entourant la saison automnale pour les sports en gymnase tel que le volley-ball, le badminton et en nouveauté cette année le karaté.

Il est toujours possible pour les organismes et associations qui souhaiteraient y participer de s’inscrire. Pour ce faire, remplissez le formulaire en ligne (forms.office.com/r/Ai1HFxHQW0) ou communiquer avec le service des loisirs au 418 851-1995 poste 4224 ou par courriel à [email protected]

LA PLATEFORME SPORT-PLUS

Enfin, le Service des loisirs profite de l’occasion pour informer la population qu’à compter de 2023, l’ensemble des inscriptions se feront grâce à la plate-forme Sport-Plus. Déjà utilisée par le service de la piscine pour l’ensemble de ses inscriptions, l’inscription en ligne sera en vigueur dès cet automne, le tout débutant dès le 5 août pour l’inscription aux activités sportives de l’automne. Et n’oubliez pas, vous pourrez obtenir du soutien au besoin lors du Rendez-vous des Loisirs le 5 août prochain.