Christine Labrie et la lutte contre le cynisme en politique

La candidate dans la course pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie, a visité les membres de son parti à Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Rimouski cette fin de semaine afin de prendre le pouls de la région du Bas-Saint-Laurent. Elle se lance le défi de faire revivre l’espoir envers le politique, face à la montée du cynisme.

Selon la députée, la confiance des citoyens s’est érodée au fil des années et des déceptions envers les partis en lesquels ils avaient cru. «Les gens se souviennent avec nostalgie d’une époque où ils ont cru en la politique pour faire changer les choses au Québec. Ça fait longtemps que ça ne leur est pas arrivé. Ils ont le désir qu’on fasse renaitre ce sentiment-là, que la politique est un vecteur de changement. Ce n’est pas ce qu’ils voient de la politique actuelle», indique Christine Labrie.

Avec cette tournée à travers le Québec, la députée discute de l’avenir de son parti et du défi de percer dans les régions du Québec. Les désastres environnementaux qui ont été laissés par les politiciens des dernières décennies n’aident en rien à évacuer ce cynisme, appuie Christine Labrie. Elle souhaite faire prendre conscience aux citoyens qu’ils ont un pouvoir de mobilisation et de changement.

«Ça passe par retrouver le sentiment qu’on a une capacité d’agir sur ce qui se passe autour de nous, dans notre communauté, au Québec. Beaucoup de gens ont le sentiment qu’ils n’ont pas de pouvoir en ce moment sur ce qui se passe autour d’eux, sur les différents enjeux sociaux et environnementaux qu’on vit.»

Selon la députée de Sherbrooke, c’est encore plus vrai avec le gouvernement actuel. Devant l’opposition populaire, les projets de GNL Québec et du troisième lien ont été abandonnés. «On est face à un gouvernement qui semble réagir adéquatement face à des situation d’urgence, mais qui n’a aucun projet clair pour le Québec et qui est très influencé par l’opinion publique et par les pressions populaires […] C’est la preuve qu’on est capable d’avoir de l’influence quand on se rassemble et on s’y met», complète Christine Labrie.

Cette dernière est députée de Sherbrooke depuis 2018. Elle s’est lancée dans la course afin de devenir la prochaine porte-parole féminine de Québec solidaire, celle qui remplacera Manon Massé, qui ne renouvellera pas son mandat. Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien sont aussi dans la course. Le vote aura lieu entre le 24 et le 26 novembre lors du congrès du parti. Gabriel Nadeau-Dubois tentera de renouveler son mandat de porte-parole.