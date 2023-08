Le parc éolien communautaire Viger-Denonville souligne son 10e anniversaire

Au cours des dix dernières années, plus de 20 M$ des bénéfices du parc éolien communautaire Viger-Denonville ont été versés à la MRC de Rivière-du-Loup et aux municipalités partenaires de ce projet. Ce bilan a été dressé lors de la célébration du 10e anniversaire du parc qui avait lieu dans le cadre des festivités du 150e de Saint-Paul-de-la-Croix, le 29 juillet.

Le président du parc éolien communautaire Viger-Denonville, Michel Lagacé, souligne que le projet a généré d’excellentes retombées économiques pour la région. «Ça amène de l’oxygène dans les finances publiques des municipalités afin d’améliorer les services aux citoyens et les services de loisir. Il faut que ce soit réinvesti afin de rendre nos communautés locales plus attractives, ce n’est pas pour faire baisser le taux de taxation, mais pour faire du développement», explique M. Lagacé.

Les retombées de 20 M$ incluent 1,95 M$ de redevances territoriales aux municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane et Saint-Antonin, et plus de 2 M$ pour soutenir des projets dédiés aux personnes vivant en contexte de vulnérabilité.

À titre d’exemple, à Rivière-du-Loup, les premières redevances ont permis de soutenir la mise en place du Stade Premier Tech. La Municipalité de Saint-Cyprien a pu remettre à neuf ses terrains de soccer et de balle molle. La mise en place du Centre de jour de la Maison Desjardins de soins palliatifs a aussi été soutenue avec les revenus générés par l’énergie éolienne dans la région.

«C’est exponentiel, les projets qui ont pu se développer et être soutenus financièrement sur le territoire de la MRC. Cela permet de faciliter l’accès à des services extrêmement importants pour les communautés locales», ajoute le président du parc éolien. Michel Lagacé est également maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Il a été aux premières loges de la création de ce projet et de sa mise en service, en novembre 2013.

Selon lui, la MRC de Rivière-du-Loup a assumé un rôle de leadership dans le développement de parcs éoliens communautaires au Québec. Le modèle de Viger-Denonville fera des petits, avec le plus récent appel de projets d'énergie éolienne d’Hydro-Québec. «Je préfère toucher 50 % des bénéfices que d’hériter de 100 % des problèmes. La gestion et l’opération d’un parc éolien demande une grande expertise qui est assumée par notre partenaire Innergex», souligne Michel Lagacé.

Ce parc éolien communautaire compte 12 éoliennes d’une puissance totalisant 24,6 MW, représentant les besoins en électricité de 4 300 résidences québécoises. Il a été créé en partenariat égalitaire entre la MRC de Rivière-du-Loup et Innergex énergie renouvelable.

Le contrat d’achat d’électricité de Viger-Denonville avec Hydro-Québec Distribution viendra à échéance dans 10 ans, en décembre 2023. Michel Lagacé assure qu’un bon entretien des équipements est effectué. «Ce sera aux prochains [gestionnaires] de voir s’ils désirent prolonger ou renouveler le contrat», ajoute-t-il.

De nombreux dignitaires ont participé aux festivités du 10e anniversaire, dont Jérôme Dancause, maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Robert Guillemette, vice-président – services techniques d'Innergex énergie renouvelable inc., Hélène Malenfant, directrice générale de Saint-Paul-de-la-Croix, Daniel Giguère, directeur affaires gouvernementales et réglementaires d'Innergex énergie renouvelable, Patricia Trudel, directrice générale et greffière-trésorière à la MRC de Rivière-du-Loup et Bernard Généreux, député Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.