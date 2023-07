Une grande réussite pour la Kermesse Latina

Dans un parc Blais ensoleillé à Rivière-du-Loup, plus de 200 personnes se sont rassemblées le 27 juillet afin de participer à la Kermesse Latina.

L’événement a été le théâtre de belles rencontres, de socialisation, de réseautage et de rapprochements interculturels et intergénérationnels entre citoyennes et citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup de diverses origines. De la nourriture à la saveur mexicaine, offerte gratuitement, de la musique, des piñatas pour les enfants, des jeux et beaucoup de joie étaient au programme.

Lors de la soirée, les gens présents ont pu aussi découvrir, grâce à Rivière-du-Loup en spectacles, l’artiste Ramon Chicharron et sa musique latine alternative.

Des nouveaux arrivants représentant plus de 40 pays à travers le monde ont fait le choix de s’installer et de vivre sur le territoire de Rivière-du-Loup, dont une grande majorité proviennent de l’Amérique latine, soit le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Pérou et Haïti.

La MRC s’est dotée d’un tout premier plan d’action en matière d’immigration à l’automne dernier. Ce plan vise à favoriser l’accueil, l’intégration et la pleine participation des personnes issues de l’immigration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.