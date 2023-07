2,7 M$ pour la réserve faunique Duchénier au Bas-Saint-Laurent

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a annoncé l'octroi de 2,7 millions de dollars supplémentaires à l'organisme Territoire d'expériences récréatives des forêts anciennes (TERFA) pour finaliser la mise en œuvre du plan de développement de la réserve faunique Duchénier.

Cette aide financière additionnelle, accordé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, permettra à TERFA d'achever les travaux visant à offrir une gamme d'activités et une expérience client bonifiée qui mettent l'accent sur la nature, le plein air, la pêche et la chasse.

«Véritables joyaux du Bas-Saint-Laurent, ses nombreux lacs et ses forêts anciennes abritant une faune sauvage diversifiée et abondante font de la réserve faunique Duchénier un attrait phare pour les amoureux du plein air, de la chasse, de la pêche et de la villégiature. Depuis 2018, notre gouvernement a vu tout le potentiel de ce site exceptionnel, c'est pourquoi cet investissement supplémentaire permettra de mettre en valeur ce territoire dans un souci de conservation et de protection des habitats», a affirmé Benoit Charrette.

«La réserve faunique Duchénier est un territoire d'une richesse exceptionnelle par sa biodiversité et ses habitats. Cette aide financière additionnelle permettra aux Québécoises et aux Québécois de découvrir une vaste gamme d'activités dans notre belle région», a complété Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

En 2018, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 10 millions de dollars à l'organisme, ce qui lui a permis de moderniser et diversifier l'offre d'hébergement en construisant 21 nouveaux chalets; de convertir les installations aux énergies vertes en misant sur l'énergie solaire; de restaurer la biodiversité d'origine de dix lacs dans la réserve faunique Duchénier et de diversifier et rehausser la qualité des services en mettant à niveau, notamment, le bâtiment d'accueil et administratif.