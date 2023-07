Une autre résidence pour ainés ferme ses portes à Rivière-du-Loup 

En mars 2022, la résidence La Falaise de Rivière-du-Loup a mis fin à ses activités sur la rue Fraser. Un peu plus d’un an plus tard, c’est maintenant au tour de la Résidence Les Jardins de Rose-Hélène, située sur le chemin des Raymond, de mettre la clé sous la porte, a confirmé le Centre intégré de services du Bas-Saint-Laurent ce jeudi 27 juillet.

Selon Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la propriétaire de la résidence de type familiale (RTF) du quartier Saint-Ludger a décidé de passer à autre chose pour des «raisons personnelles».

«[Elle] a demandé à mettre fin à son entente avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Nous avons donc pris en charge la relocalisation des 9 résidents», a-t-il dit, sans dévoiler davantage de détails. «Tout s'est bien passé», a-t-il ajouté.

Depuis le mois d’aout 2022, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a dénoté la fermeture de quelques ressources de type familiale dans le secteur du KRTB. De petites résidences spécialisées en déficience intellectuelle, déficience physique ou TSA, notamment, ont cessé leurs activités dans les derniers mois. Deux d’entre elles étaient situées au Témiscouata, une autre au Kamouraska.

Gilles Turmel confirme que le phénomène de fermeture touche principalement les petites ressources avec quelques usagers seulement. Les défis sont nombreux.

«Souvent, ces ressources sont opérées par un couple et il ne suffit qu'un des deux tombe au combat pour que tout soit fragilisé. On a aussi beaucoup de ressources dont les propriétaires sont âgés et sont rendus à la retraite», a-t-il donné en exemple.

Concernant les résidences pour personnes ainés (RPA) plus spécifiquement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme qu’il doit composer avec moins de ressources aujourd’hui qu’à pareille date, il y a 5 ans. Cela dit, il compte sur davantage de places disponibles. Une situation qui s’explique par l’installation «de grosses ressources» dans la région, a-t-il dit.