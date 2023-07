Une 34e édition festive et réussie pour le Festival du Bœuf de Saint-Clément

La 34e édition du Festival du Bœuf de Saint-Clément a été un réel succès malgré la présence de la pluie et du tonnerre. L’événement s’est tenu du 20 au 23 juillet dernier et les festivaliers et festivalières étaient nombreux au rendez-vous.

C’est plus de 600 personnes qui se sont régalées lors du fameux souper de bœuf braisé, maintenant réputé dans toute la région. Sans compter toutes les personnes présentes lors des différentes activités pour toute la famille.

Le Festival s’est ouvert sous le signe du jeu avec le tournoi de poker Texas Hold’Em ayant réuni plus d’une cinquantaine de participants au Centre des Loisirs de Saint-Clément. Le lendemain, un tournoi de fer et une projection de film jeunesse ont pris place sur le site du Festival. Plus tard dans la soirée, les festivaliers et festivalières ont dansé sous le chapiteau sous la musique entraînante du groupe Zone .08 suivi de Pierre et Richard.

La fin de semaine s’est poursuivie avec de nombreuses activités amusantes et rassembleuses pour toute la famille dont le déjeuner aux crêpes; la station «Livre en fête» organisée par le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent; la légendaire compétition du «Défi du cultivateur» en plus de la présence magique de La fée Binette. Le souper du bœuf braisé à su combler tous les festivaliers et festivalières qui ont par la suite festoyé sous la musique rocambolesque de Fred Lagacé et Fabien ainsi que du groupe The Unplugged band.

Malgré une soirée enflammée, de nombreuses personnes étaient présentes lors du délicieux brunch du dimanche matin préparé par le restaurant local «Le Petit Régal». La journée s’est poursuivi sous le soleil avec le spectacle L’orgue festif présenté par Louis Brouillette; la séance de danse en ligne au Centre des Loisirs; la visite de train miniature en plus des nombreuses activités jeunesse; le tournoi de Spike Ball; le Golf au Bœuf; ainsi que le souper hot-dogs sous les airs de JE et ses chanteurs.

Le Festival s’est conclu en musique avec Yoann Guay suivi de DJ Raph Master C sous la thématique fluo. Sans oublier le «Salon des p’tites trouvailles» ouvert au public durant toute la fin de semaine.

Bien sûr, le Festival du Bœuf de Saint-Clément ne serait rien sans le travail laborieux de tous ses bénévoles ainsi que de ses précieux commanditaires. Grâce à eux et elles, ainsi qu’aux nombreux visiteurs et visiteuses, le Festival a connu un énorme succès pour sa 34e édition. À noter que tous les profits engendrés seront versés au bénéfice de la communauté clémentoise.

La Municipalité de Saint-Clément tient à remercier chaleureusement la centaine de bénévoles qui ont offert leur temps et surtout, leur bonne humeur et ont ainsi participé à rendre cet événement festif et mémorable! Elle tient également à féliciter tous les membres du comité organisateur du Festival, et tout particulièrement sa présidente, Renée Malenfant, pour son leadership légendaire.