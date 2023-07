Des festivités pour le 150e anniversaire de Saint-Paul-de-la-Croix

La Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix dévoile la programmation des festivités entourant son 150e anniversaire. Les célébrations se tiendront les 28, 29 et 30 juillet où auront lieu des activités diversifiées pour tous les âges et tous les gouts.

Animations littéraires, expositions, repas, spectacles musicaux, jeux loufoques et pique-nique familial sont prévus pour les trois jours de fête. Une messe commémorative se déroulera à l’intérieur de l’église le dimanche 30 juillet à 10 h.

En prévision des festivités, le conseil municipal avait entrepris à l’automne 2022 des démarches afin de doter Saint-Paul-de-la-Croix d’une nouvelle image corporative. Le dévoilement du nouveau visuel sera présenté lors du 5 à 7 du lancement des fêtes le vendredi 28 juillet, à compter de 17 h, au chapiteau Parc éolien communautaire Viger-Denonville, situé au 17, rue Principale Ouest.

«Le 150e est l’occasion de mettre en lumière 150 ans d’histoire, de souvenirs, de défis, d’accomplissements et d’évolution. Notre communauté est composée de gens passionnés et engagés à faire de leur milieu de vie un petit coin de paradis. Ces festivités sont une belle occasion de se réunir pour partager nos récits, tisser des liens et approfondir notre attachement à notre milieu de vie», a souligné le maire, Jérôme Dancause.

Le comité organisateur a mis un point d’honneur à faire preuve de responsabilité à l'égard de l'environnement en mettant en place des mesures éco-responsables. Pour ce faire, les visiteurs sont invités à se munir d’une gourde d’eau.

La programmation complète des festivités est disponible sur le site internet ainsi que la page Facebook de la Municipalité.