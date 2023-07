Maxime Blanchette-Joncas en visite au parc Croc-nature

La Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix dévoile la programmation des festivités entourant son 150e anniversaire. Les célébrations se tiendront les 28, 29 et 30 juillet où auront lieu des activités diversifiées pour tous les âges et tous les gouts. Animations littéraires, expositions, repas, spectacles musicaux, jeux loufoques et pique-nique ...