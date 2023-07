Le Club des 50 ans et plus de Cabano se renouvelle

Le conseil d’administration du Club des 50 ans et plus de Cabano a souligné, lors de sa dernière rencontre, la contribution de deux membres influents. La présidente sortante, Nicole Dubé et le président précédent, Jean-Guy Beaulieu, ont étés honorés pour leur contribution marquante des dernières décennies.

En plus de leur implication continue dans l’organisation des activités du Club, les deux jubilaires ont particulièrement contribué à l’amélioration des locaux, dont la modernisation de la salle de réception du Club.

À cette même occasion, le conseil récemment élu inaugurait le nouvel éclairage de la salle. Il s’agit d’un investissement de près de 10 000$ rendu possible par une contribution du programme fédéral Nouveaux Horizons et l’aide complémentaire de nos commanditaires, souligne le président intérimaire Daniel Bélanger.

Le Club des 50 ans et plus de Cabano est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’organiser des activités physiques et intellectuelles de loisir pour les aînés. Le nouvel exécutif est entré en place au printemps dernier.

Le Club possède ses locaux au cœur de Cabano. Ceux-ci agissent comme salle communautaire pour la tenue d’activités de loisirs, dont les programmes gouvernementaux de Viactive et GymCerveaux. Ils accueillent également de nombreux événements, comme des réceptions de mariage, des baptêmes, des funérailles, des formations médicales et techniques, des fêtes de retraite, des soirées sociales, etc.

La très grande majorité des 150 membres sont des résidents des secteurs Cabano et Notre-Dame, ce qui fait de ce club le plus fréquenté et l’un des plus actifs de la MRC. Les membres bénéficient d’activités organisées presque tous les jours, poursuit M. Bélanger.

Prochain projet d’amélioration

L’acquisition et l’installation de thermopompes pour le chauffage et la ventilation des locaux constitue le prochain investissement majeur pour le Club. Ainsi la température ambiante sera plus stable. En été, la salle de réception sera climatisée pour la rendre encore plus confortable.

La reprise des activités régulières du Club en septembre réserve des surprises, notamment un spectacle musical en plus de nos soupers mensuels et des autres activités.