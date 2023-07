Fête de la rivière Madawaska à Dégelis

L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean invite la population de Dégelis à célébrer l’existence de la rivière Madawaska le 12 août prochain. L’évènement aura lieu au parc du Centenaire situé entre les deux ponts de Dégelis sur l’avenue Thibault.

Pour l’occasion, plusieurs activités à saveur environnementale ont été préparées telles qu’un nettoyage de berges, une formation sur les bandes riveraines et la plantation d’arbustes, un atelier sur les poissons et les oiseaux ainsi qu’une activité scientifique sur la qualité de l’eau. Il y aura des tirages de présence, et des hot-dogs

L’OBV en profitera pour souligner l’aménagement de la nouvelle bande riveraine du parc réalisée au cours de l’été ainsi que l’installation de tables de pique-nique et de cabanes à oiseaux.

Cette nouvelle bande riveraine permettra de favoriser les conditions de vie pour des populations d’animaux, tels que l’omble de fontaine et le pygargue à tête blanche. Elle évitera aussi l’érosion des berges, le ruissellement de l’eau et permettra de filtrer les polluants.

Les Dégelisiens sont invités à participer en grand nombre à cette action citoyenne pour la rivière Madawaska.

Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQEAcLjpVaRLsSSM_sLholYNhumMxlq_6ZV-trQZpUvYZWJQ/viewform.