Un concert permet d’amasser 2 780 $ pour la Fabrique de L’Isle-Verte

Le concert participatif organisé le dimanche 9 juillet à l’église de L’Isle-Verte a permis de recueillir un montant de 2 780 $ qui a été remis à la Fabrique de L’Isle-Verte.

Cette somme a été amassée grâce à la contribution de la Classique de golf des Barlettes et leurs amis, la Fondation du patrimoine et les marguillers qui ont présenté le concert du trio «Cousin, Cousines», formé de Françoise Dubé, Marcelle Beaulieu et Rémi Beaulieu.

Sur la photo de remise du chèque, on reconnait Suzanne Marquis, présidente de la Fabrique, Françoise Dubé, présidente de la Fondation du patrimoine et Annick Pelletier alias La juge Apoline La Cloche.

Ce montant permettra de combler le manque à gagner de la Fabrique de L’Isle-Verte afin d’assurer les couts de chauffage et d’entretien de l’église La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste. En novembre 2022, le conseil de fabrique était sorti publiquement afin de demander du soutien gouvernemental et municipal pour l’aider à défrayer les couts liés à ce bâtiment patrimonial dans le but de le conserver et de le protéger.