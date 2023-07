Québec accorde 60 000 $ pour les stations de nettoyage d’embarcations au Témiscouata

Une aide financière totalisant 60 000 $ a été octroyée à quatre municipalités de la MRC de Témiscouata, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Auclair, Lac-des-Aigles et Saint-Juste-du-Lac dans le cadre du programme Stations de nettoyage d’embarcations pour l’année financière 2023-2024.

Des subventions de 15 000 $ chacune ont été accordées à chacune des municipalités pour la mise en place ou la réfection de stations de lavage. La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a procédé à cette annonce au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Le programme Station de nettoyage d’embarcations du gouvernement du Québec a pour objectif d’appuyer financièrement les municipalités et les communautés autochtones afin de lutter contre l’introduction ainsi que la propagation des espèces aquatiques envahissantes et des organismes pathogènes de la faune aquatique.

Dès qu’une espèce envahissante est établie dans le milieu naturel, comme c’est le cas avec la moule zébrée au lac Témiscouata, il devient pratiquement impossible de la déloger et il est très coûteux de la contrôler. Les mesures de prévention, comme le nettoyage des embarcations et de l’équipement de pêche, sont les plus efficaces, les moins coûteuses et celles qui permettent le plus de réduire les risques

«Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne financièrement quatre municipalités de la MRC dr Témiscouata, afin qu’elles installent et améliorent des stations de nettoyage d’embarcations dans leur milieu. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour contribuer à la santé de nos cours d’eau. C’est une réelle fierté de constater l’engagement de nos municipalités qui ont à cœur de les préserver. J’invite toute la population de notre belle circonscription à contribuer à la protection de nos plans d'eau. Nettoyer son embarcation est un geste simple et facile, mais qui fait toute la différence», indique la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne.

Le gouvernement du Québec a annoncé le 20 juillet une bonification de 7 M$ pour reconduire le programme de Stations de nettoyage d’embarcations jusqu’en 2027-2028.

Pour l'année en cours, l'enveloppe budgétaire disponible pour le programme était de 400 000 $. Avec cette somme, 28 municipalités ont bénéficié d'une subvention pour l'installation ou la réfection d'une station de nettoyage d'embarcations.