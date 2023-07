Guy Boucher sera de retour dans la LNH 

Après quatre ans d’absence, Guy Boucher sera de retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison prochaine. Le natif de Notre-Dame-du-Lac (maintenant Témiscouata-sur-le-Lac) a accepté d’occuper le rôle d’entraineur-adjoint avec les Maple Leafs de Toronto.

L’organisation a annoncé la nouvelle ce jeudi 20 juillet. Guy Boucher épaulera l’entraineur-chef Sheldon Keefe, notamment aux côtés de l’ancien défenseur Mike Van Ryn, dont la nomination a aussi été confirmée la journée même.

Âgé de 51 ans, Boucher a précédemment été entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay (2010-11 à 2012-13) et des Sénateurs d'Ottawa (2016-17 à 2018-19), affichant un record combiné de 191-186-46.

Sous sa direction, le Lightning a atteint la finale de la Conférence de l'Est en 2011, tandis que les Sénateurs ont atteint la finale de la Conférence de l'Est en 2017.

«L'un de mes objectifs à chaque saison morte est de rassembler le meilleur personnel possible pour nous aider à nous donner la plus grande chance de succès de l'équipe», a déclaré Sheldon Keefe. «Avec le départ de Spencer Carbery pour devenir l'entraîneur-chef des Capitals de Washington, je suis ravi d'ajouter des entraîneurs expérimentés et accomplis comme Guy et Mike.»

Avant de rejoindre les Sénateurs, Guy Boucher a passé trois saisons en Suisse (2013-14 à 2015-16) où il a été entraîneur-chef du Bern SC (Swiss-A). Le club a affiché un record de 44-29-5 pendant son mandat.

Boucher a également été entraîneur-chef des Hamilton Bulldogs de la Ligue américaine de hockey en 2009-10, où il a entraîné l'équipe à un record de 52-17-11. Il a ensuite remporté le Louis A.R. Pieri Memorial Award en tant qu'entraîneur le plus remarquable de l'AHL cette saison-là.

Auparavant, le diplômé de l’Université McGill a également passé six saisons dans les rangs de la LHJMQ, dont trois en tant qu'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville et trois en tant qu'entraîneur adjoint avec l’Océanic de Rimouski et les Huskies de Rouyn-Noranda Huskies.

À l'échelle internationale, Guy Boucher a été entraîneur pour le Canada à plusieurs reprises. En tant qu'entraîneur adjoint, Boucher a aidé le Canada à remporter une médaille d'or au Championnat du monde junior de l'IIHF 2009. Il a également été entraîneur-chef du Canada à la Coupe Spengler 2014 et 2015, menant l'équipe à une médaille d'or au tournoi de 2015.