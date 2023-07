Cinq écoles de Rivière-du-Loup-Témiscouata pourront avoir des aides à la classe

À la suite des résultats positifs du projet-pilote d’aides à la classe à travers la province, la députée Amélie Dionne a annoncé ce mercredi 19 juillet, au nom du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, que cinq nouvelles écoles de la circonscription Rivière-du-Loup – Témiscouata y participeront dès la rentrée 2023-2024.

Visant à déployer des ressources d’aides à la classe dans les établissements, ce projet-pilote est à la fois l’occasion de valoriser la mission du personnel enseignant, soit d’enseigner, de mettre à profit les compétences et l’expertise d’autres ressources au sein de l’équipe-école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la classe soutiennent l’enseignante ou l’enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques.

Les nouvelles écoles participantes sont : l’école Litalien, l’école Chanoine-Côté et l’école des Jolis-Vents du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, de même que l’école Vents-et-Marées, l’école Desbiens et l’école La Croisée du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Fort du succès du projet-pilote, le gouvernement souhaite augmenter de 4 000 le nombre d’aides à la classe. Ceci fait d'ailleurs partie de l'offre déposée dans le cadre des négociations.

«Ce projet-pilote a déjà fait ses preuves. On m’en parle dans toutes mes visites d’écoles. Les aides à la classe sont appréciées dans le milieu scolaire et bénéficient autant aux enseignantes et enseignants qu’aux élèves. Je souhaite que nous ayons éventuellement des aides à la classe dans la vaste majorité des classes du préscolaire et du primaire public au Québec. C’est une formule gagnante pour tout le monde, qui valorise le travail du personnel de soutien, tout en permettant aux enseignantes et enseignants de se consacrer à leurs tâches pédagogiques», a souligné Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.

«Je me réjouis de savoir que de nouvelles écoles dans Rivière-du-Loup – Témiscouata pourront profiter de cet intéressant projet-pilote et déployer des ressources d’aides à la classe. Nos enseignantes et enseignants ont plus que jamais besoin de soutien, et en bout de ligne, ce sont nos enfants qui en profiteront grandement», a fait savoir Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques).