Avertissement de smog pour le KRTB 

Le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a inauguré sa plateforme santé, accessible via le site Internet de la PNWW, le 18 juillet. Cette plateforme a été pensée et développée afin d’encourager les membres, ainsi que la communauté, à améliorer leur bien-être et leur santé. La plateforme santé vise à renforcer la connexion ...