Le Camping Plage Pohénégamook poursuit son développement

L’équipe du Camping Plage Pohénégamook se prépare à recevoir le fort achalandage de la période touristique qui débutera lors de la semaine de la construction, le 23 juillet. Jusqu’à maintenant, la saison est plutôt tranquille, mais les réservations pour les semaines à venir sont annonciatrices de bonnes nouvelles.

«On a hâte que les gens sortent. Ils se laissent désirer. J’ai confiance qu’avec nos infrastructures, ils viendront nous voir. Tout se passe dans les deux dernières semaines de juillet et les deux premières d’aout, quand la température est plus clémente. On est vraiment dépendants de ça», indique le directeur du Camping Plage Pohénégamook, Patrick Noël.

Les employés du Camping Plage a eu fort à faire au cours des derniers jours, puisque les pluies diluviennes qui sont tombées dans la région du Témiscouata les 15 et 16 juillet ont amené de nombreux débris sur les berges du lac Pohénégamook. Le niveau de l'eau a aussi augmenté de façon importante. Tout est finalement prêt pour le début des vacances de la construction et le nettoyage, qui a duré trois jours, est complété.

AGRANDISSEMENT DU CAMPING

Prévu depuis 2018, le projet d’ajout de 24 emplacements de camping avec trois services est évalué à 3 M$. De plus, une cinquantaine de sites seront branchés à l’électricité et des points d’eau raccordés au réseau d’aqueduc municipal seront ajoutés. Les couts de ce projet ont augmenté rapidement au cours des dernières années, souligne M. Noël. Les appels d’offres seront lancés prochainement et le début des travaux est prévu à l’automne. Présentement, le camping compte 81 emplacements sans services. Ce développement bénéficiera de financement gouvernemental du ministère du Tourisme, du ministère des Affaires municipales et de nombreux partenaires municipaux et privés.

Patrick Noël veut remettre les pendules à l’heure concernant cet attrait touristique situé à la tête du lac Pohénégamook. Le Camping Plage est sous la gestion de l’organisme sans but lucratif Centre touristique de la Tête-du-lac Pohénégamook, une entité indépendante de la Ville de Pohénégamook. La Ville a confié à cet organisme le mandat de développer ses terrains par l’entremise d’un bail emphytéotique (de très longue durée).

Le Centre touristique de la Tête-du-lac, qui opère le Camping Plage, a acquis la totalité des actifs de Pohénégamook santé plein air 2.0 lors de sa faillite l’automne dernier. L’organisme est aussi propriétaire des modules de jeux gonflables flottants depuis 2020. En résumé, l’OBSL gère trois services : le camping, la plage et la nouvelle Zone Nautik. Le Camping Plage Pohénégamook est présentement la seule organisation qui offre une gamme d’activités estivales au lac Pohénégamook.

NOUVEAUTÉ

En 2023, les activités de voile seront maintenues sur un deuxième site situé du côté est du lac, où les vents sont plus propices. Le Centre touristique de la Tête-du-lac y gère la Zone Nautik, où des catamarans, Wing Surf et planches à voile sont disponibles en location. La flotte complète a été mise à jour au cours des derniers mois. Toutes les embarcations ont été lavées afin de participer à la prévention de la prolifération de la moule zébrée dans la région.

«Un lac en santé, c’est une source de fierté. Ici, il nous permet de faire rouler les restaurants, les hébergements, les attraits touristiques. Le Camping Plage a un rôle de moteur dans l’industrie touristique puisqu’il offre des activités familiales», ajoute Patrick Noël.

La plage de Pohénégamook fait partie des 10 attraits à découvrir identifiés par tourisme Témiscouata. On y retrouve le plus grand parc aquatique gonflable au Québec, à 45 minutes de Rivière-du-Loup.