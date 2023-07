Les travailleurs de la fonction publique se mobilisent au Bas-St-Laurent

Une caravane de mobilisation du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) sillonnera les routes du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie au cours de la prochaine semaine, soit du 18 au 21 juillet prochain.

Le SFPQ ira à la rencontre de la population afin de les informer des conditions de travail des personnes ouvrières de l’État et ainsi déconstruire les mythes et les préjuger vis-à-vis ces travailleuses et travailleurs.

Les personnes ouvrières dénoncent également l’inaction du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour insuffler des mouvements significatifs à la table de négociation. «Depuis qu’ont été déposées nos demandes et les offres de l’employeur, l’automne dernier, rien n’a réellement bougé. C’est tout à fait inacceptable. Il faut que ça bouge», s’indigne Céline Bonneau, présidente régionale du SFPQ.

L’absence de conditions de travail concurrentielles a fait en sorte qu’au fil des ans le personnel ouvrier de la fonction publique quitte pour de meilleurs salaires offerts dans le secteur privé ou les municipalités, constate le SFPQ. Les ouvriers et les ouvrières de la fonction publique québécoise accusent un retard persistant qui s’établit en moyenne à 8,75 $/h. C’est pourquoi ils réclament des hausses salariales substantielles de 3 $ de l’heure par année pour trois ans.

«Pour venir à bout de cet écart, il faut une volonté réelle du gouvernement de reconnaître que son personnel mérite d'être mieux valorisé et respecté pour le travail accompli, et cela passe par une rémunération comparable aux autres employeurs», affirme Céline Bonneau.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.