Une «plateforme santé» pour la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a inauguré sa plateforme santé, accessible via le site Internet de la PNWW, le 18 juillet. Cette plateforme a été pensée et développée afin d’encourager les membres, ainsi que la communauté, à améliorer leur bien-être et leur santé.

La plateforme santé vise à renforcer la connexion entre la communauté et les initiatives de santé en fournissant un accès facile et convivial à des informations vitales. Elle est divisée en quatre grandes catégories soit Santé physique, Santé mentale, Équilibre émotionnel et Santé de l’esprit, qui regorgent d’informations telles que des capsules informatives, des recettes saisonnières, des chroniques, des entrevues et plus encore.

«Nous sommes ravis de lancer notre nouveau site web sur la santé. Il s'agit d'une ressource précieuse pour notre communauté, qui permettra à nos membres d'accéder facilement à des informations essentielles. Nous espérons que cela renforcera notre engagement envers le bien-être et favorisera la santé dans notre communauté», a souligné

Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

En fournissant des ressources accessibles et adaptées à leurs besoins, la Première Nation espère renforcer la santé globale et améliorer la qualité de vie de ses membres.

La plateforme est accessible sous l’onglet Santé du site Internet de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk au www.wolastoqiyikwahsipekuk.ca.